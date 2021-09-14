Керівництво Приютівської громади докладає зусиль, аби мешканці були з питною водою на час ліквідації аварії на водогоні

Днями мешканці сіл Веселе та Новоселівка залишились без води через прорив на магістралі водогону ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, повідомляє “Голос Громади”.

Завдяки злагодженій роботі керівництва громади, команді місцевих рятувальників та обласного виробничого підприємства організовано безперебійне підвезення питної води для жителів сіл, які опинились у складній ситуації.

Наразі всі сили направлені на усунення аварії та повноцінне відновлення водопостачання.

Голова Приютівської громади Андрій Коломійцев на своїй сторінці у Фейсбук розмістив коментар, стосовно даної ситуації: