Кількість дорослих та дітей хворих на COVID-19 в Олександрійській громаді сягає майже пів сотні

Посилаючись на оперативну інформацію щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії від п’ятниці виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 20 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 49 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 12 хворих, в тому числі 3 хворих з Петрівської громади, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 37 хворих, в тому числі 2 дітей.

Усього станом на 20 вересня хворих на пневмонію – 92 особи, в тому числі 4 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 3 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 27 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 24 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 38 хворих, в тому числі 1 дитина.