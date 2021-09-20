Кількість дорослих та дітей хворих на COVID-19 в Олександрійській громаді сягає майже пів сотні

Посилаючись на оперативну інформацію щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії від п’ятниці виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 20 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 49 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:
– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 12 хворих, в тому числі 3 хворих з Петрівської громади, на апаратах ШВЛ – 1;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 37 хворих, в тому числі 2 дітей.
Усього станом на 20 вересня хворих на пневмонію – 92 особи, в тому числі 4 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 3 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 27 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.
У районній міській лікарні – 24 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 38 хворих, в тому числі 1 дитина.