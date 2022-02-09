Кількість хворих на апаратах ШВЛ в медзакладах Олександрії за добу стало більше

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 8 лютого було зроблено 234 ПЛР-тестів, виявлено 83 хворих на COVID-19.

Станом на 9 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 475 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 38 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 38 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 6, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 2, Приютівської – 5, Петрівської – 3, Світловодської – 1, Новопразької – 1, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 437 хворих, в тому числі 38 дітей.

Усього станом на 9 лютого хворих на пневмонію – 306 осіб, в тому числі 19 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 52 дітей, з них 14 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 29 хворих, на апаратах ШВЛ – 2.

У центральній районній лікарні – 18 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 245 хворих, в тому числі 5 дітей.