За останню добу кількість хворих на коронавірус в України переступила позначку 16 тисяч, повідомляє «Голос Громади».
Тож, за даними Центру громадського здоров`я, станом на ранок 12 травня в Україні підтверджено 16023 випадків захворювань.
Зокрема, із загального числа хворих 425 летальних випадків, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків, з них 5 – на Кіровоградщині.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 580 випадків;
Волинська область — 496 випадків;
Дніпропетровська область — 748 випадків;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 525 випадків;
Закарпатська область — 748 випадків;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1133 випадки;
Кіровоградська область — 425 випадків;
м. Київ — 1930 випадків;
Київська область — 1023 випадки;
Львівська область — 825 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 653 випадки;
Полтавська область — 248 випадків;
Рівненська область — 1028 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1021 випадок;
Харківська область — 623 випадки;
Херсонська область — 162 випадки;
Хмельницька область — 182 випадки;
Чернівецька область — 2396 випадків;
Черкаська область — 343 випадки;
Чернігівська область — 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.