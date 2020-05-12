За останню добу кількість хворих на коронавірус в України переступила позначку 16 тисяч, повідомляє «Голос Громади».

Тож, за даними Центру громадського здоров`я, станом на ранок 12 травня в Україні підтверджено 16023 випадків захворювань.

Зокрема, із загального числа хворих 425 летальних випадків, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків, з них 5 – на Кіровоградщині.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 580 випадків;

Волинська область — 496 випадків;

Дніпропетровська область — 748 випадків;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 525 випадків;

Закарпатська область — 748 випадків;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1133 випадки;

Кіровоградська область — 425 випадків;

м. Київ — 1930 випадків;

Київська область — 1023 випадки;

Львівська область — 825 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 653 випадки;

Полтавська область — 248 випадків;

Рівненська область — 1028 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1021 випадок;

Харківська область — 623 випадки;

Херсонська область — 162 випадки;

Хмельницька область — 182 випадки;

Чернівецька область — 2396 випадків;

Черкаська область — 343 випадки;

Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.