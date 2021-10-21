Кількість хворих на COVID-19 в Олександрії перетнуло межу двох сотень

20 жовтня було зроблено 136 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 21 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 204 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 7 дітей: – в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 43 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 1, зі Знам’янської – 7, з Приютівської – 4, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 5, з Новопразької – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 4; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 161 хворий, у тому числі 7 дітей.

Усього станом на 21 жовтня хворих на пневмонію – 214 осіб, в тому числі 11 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 61 дітей, з них 11 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 58 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2. У районній міській лікарні – 40 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікується 105 хворих.