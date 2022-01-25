Кількість хворих на COVID-19 в Олександрії продовжує зростати

24 січня у медзакладах Олександрії було зроблено 157 ПЛР-тестів, виявлено 28 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 25 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 142 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 13 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 27 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 2, Онуфріївської – 1, Світловодської – 6, Приютівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 115 хворих, в тому числі 13 дітей.

Усього станом на 25 січня хворих на пневмонію – 206 осіб, в тому числі 14 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 58 дітей, з них 13 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 15 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 167 хворих, в тому числі 1 дитина.