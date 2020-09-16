Кількість хворих на пневмонію у Кіровоградській області постійно збільшується

Останнім часом кількість хворих на пневмонію мешканців Кіровоградщини значно зросла, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За шість місяців в області зареєстровано 4 492 пацієнти з запаленням легень. В порівнянні з першим півріччям минулого року показник підвищився на 60%.

За словами керівника департаменту охорони здоров’я ОДА Олега Рибальченка, збільшення кількості хворих пов’язане з природним епідемічним процесом. Пневмонії є різних видів. Вони можуть бути викликані різними збудниками. Цього року додалась коронавірусна інфекція, яка призводить до запалення легень. Усі пацієнти з ускладненнями перебувають на госпіталізації. Кожен із них в обов’язковому порядку проходить ПЛР-тестування.

На 15 вересня в стаціонарі №1 Центральної міської лікарні в Кропивницькому перебуває 103 хворих на пневмонію. З них – 37 мають підтверджений діагноз COVID-19.

Слід зазначити, що смертність від запалення легень за вказаний період, навпаки, зменшилася.