Кількість хворих зростає: оперативна інформація щодо поширення коронавірусу в Олександрії

За вихідні було зроблено 78 ПЛР-тестів, виявлено 55 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 26 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 378 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:

– 46 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 7 хворих, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, з Приютівської – 2, з Онуфріївської – 2, зі Світловодської – 6, з Новопразької – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 332 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 26 квітня хворих на пневмонію – 415 осіб, в тому числі 18 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 58 дітей, з них 17 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 73 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 28 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 297 хворих, в тому числі й 1 дитина.