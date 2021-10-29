Кількість ковідних хворих в Олександрії щодня зростає. Статистика на ранок 29 жовтня

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 28 жовтня було зроблено 156 ПЛР-тестів, виявлено 22 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 29 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 261 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 13 дітей: – в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 38 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 8, з Приютівської – 2, з Онуфріївської – 2, зі Світловодської – 8, Великоандрусівської – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 5; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 223 хворих, в тому числі 13 дітей. Усього станом на 29 жовтня хворих на пневмонію – 362 особи, в тому числі 20 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 49 дітей, з них 19 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 87 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1. У районній міській лікарні – 35 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 221 хворий, у тому числі 1 дитина.