Кіровоградщина: чотири смерті та нові випадки інфікування COVID-19

На ранок 15 грудня у Кіровоградській області маємо 48 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, а також 38 осіб, які одужали та 4 смерті. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять шість у м. Кропивницькому;

чотири у м. Олександрія;

чотири у м. Знам’янка;

один у м. Світловодськ;

два у Бобринецькому районі;

один у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

чотири у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новомиргородському районі;

три в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 33 жителів обласного центру, 4 з Компаніївського району та 1 житель з Кропивницького району.

На жаль, маємо 4 смерті від наслідків COVID-19. Йдеться про чоловіка 53-х років та жінку 69-ти років з м. Кропивницький, 61-річного чоловіка з Петрівського району та 52-річного чоловіка з Маловисківського району.