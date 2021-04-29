Кіровоградщина: готівкова виплата субсидій у повному обсязі розпочнеться уже з травня

З травня, за новими правилами надання субсидій, субсидіанти отримуватимуть виплату готівкою, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

“Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні подати заяву на її отримання впродовж наступних п’яти місяців. Зробити це можна в онлайн-режимі та поштою. Наразі 92% українців, отримують субсидії готівкою. З травня 100% усі отримуватимуть її “живими грошима” – йдеться у повідомленні.

Також вводяться деякі правила щодо тих, кому субсидії призначатися не будуть. Якщо людина має на депозитному рахунку значну суму, купує автомобіль або валюту на суму понад 50 тисяч гривень – субсидія не призначається.