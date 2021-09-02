Кіровоградщина: графік мобільного сервісного центру МВС на вересень місяць

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Жителі Кіровоградської області в вересні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:  

Дата обслуговування Розпорядок роботи Місце обслуговування
1. 08 вересня 2021 11:00 – 16:00 м. Світловодськ, Героїв України, 14
2. 09 вересня 2021 10:30 – 17:00 смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 82
3. 10 вересня 2021 10:30 – 16:30 м. Новоукраїнка, вул. М. Воронного, 185
4. 22 вересня 2021 11:00 – 16:00 смт. Новоархангельськ, вул. Центральна, 113
5. 23 вересня 2021 11:00 – 16:00 м. Світловодськ, Героїв України, 14
6. 24 вересня 2021 11:00 – 16:00 смт. Петрове, вул. Святкова, 20, каб. 118
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Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області — (0522) 32-13-81

Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.

Послуги МCЦ МВС:

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Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.

Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.

Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.

Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.

Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.

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Слідкуйте за новинами сервісних центрів МВС на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбуці, а за консультаціями звертайтеся за телефоном      (044) 290-19-88. Адреси сервісних центрів МВС та відповіді на поширені питання стосовно їх послуг шукайте на сайті Головного сервісного центру МВС.

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