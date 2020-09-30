Кіровоградщина: графік мобільного сервісного центру МВС на жовтень місяць

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Жителі Кіровоградської області в жовтні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:

Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області — (0522) 32-13-81

Дата обслуговування Розпорядок роботи Місце обслуговування
1. 01 жовтня 2020 11.00 – 16.00 м. Світловодськ, Героїв України, 14, кімната №20
2. 02 жовтня 2020 11.00 – 16.00 м. Долинська, вул. 80 “А”
3. 15 жовтня 2020 10.30 – 16.30 м. Новоукраїнка, вул. М.Воронного, 85
4. 16 жовтня 2020 11.00 – 16.00 м. Новоархангельськ, вул. Центральна, 113
5. 28 жовтня 2020 11.00 – 16.00 м. Світловодськ, Героїв України, 14, кімната №20
6. 29 жовтня 2020 10.30 – 16.30 м. Новоукраїнка, вул. М.Воронного, 85
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Графік виїзду мобільних СЦ в інших регіонах

 

Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області — (0522) 32-13-81

Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.

Послуги МCЦ МВС:

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Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.

Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.

Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.

Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.

Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.

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Слідкуйте за новинами сервісних центрів МВС на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбуці, а за консультаціями звертайтеся за телефоном      (044) 290-19-88. Адреси сервісних центрів МВС та відповіді на поширені питання стосовно їх послуг шукайте на сайті Головного сервісного центру МВС.

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