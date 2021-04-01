Кіровоградщина: графік виїздів мобільного сервісного центру МВС на квітень місяць

Жителі Кіровоградської області в квітні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:

Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області — (0522) 32-13-81

№ Дата обслуговування Розпорядок роботи Місце обслуговування 1. 07 квітня 2021 11:00 – 16:00 м. Світловодськ, Героїв України, 14, кімната №20 2. 08 квітня 2021 10:30 – 17:00 смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 82 3. 09 квітня 2021 11:00 – 16:00 смт. Новоархангельськ, вул. Центральна, 113 4. 21 квітня 2021 11:00 – 16:00 м. Долинська, вул. Шевченка, 79 5. 22 квітня 2021 11:00 – 16:00 смт. Петрове, вул. Святкова, 20, каб. 118 6. 23 квітня 2021 10:30 – 16:30 м. Новоукраїнка, вул. М. Воронного, 185

Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.

Послуги МCЦ МВС:

Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.

Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.

Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.

Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.

Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.

Слідкуйте за новинами сервісних центрів МВС на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбуці, а за консультаціями звертайтеся за телефоном (044) 290-19-88. Адреси сервісних центрів МВС та відповіді на поширені питання стосовно їх послуг шукайте на сайті Головного сервісного центру МВС.