Кіровоградщина: кому у 2021 році підвищать пенсію?

На виконання законодавчих актів і нормативних документів Кабінету Міністрів України у 2021 році підвищення пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів відбуватиметься у п’ять етапів:

У січні підвищення мінімальної пенсії до 2400,00 грн (40 % від мінімальної заробітної плати) вже отримали пенсіонери віком від 65 років за наявності в них страхового стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Також в 2021 році продовжено виплату щомісячної компенсаційної доплати до пенсії до 500 грн особам віком від 80 років і мінімальної пенсійної виплати – 2600 грн за наявності у таких категорій осіб страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

У березні 2021 року планується щорічна індексація пенсійних виплат. Перерахунок здійснюватиметься по раніше призначеним пенсіям, шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

У квітні буде проведено автоматизований перерахунок пенсій пенсіонерам, які продовжували працювати, та набули 24 місяці страхового стажу або після попереднього перерахунку пенсії минуло більше, ніж 2 роки.

З 01 липня планується встановлення щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 400 гривень особам, яким виповнилось 75 років до досягнення ними 80-річного віку. За наявності в них страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків їх мінімальна пенсійна виплата становитиме 2500 грн.

Крім того, відбудеться підвищення прожиткового мінімуму: у липні з 1769,00 грн до 1854,00 грн, у грудні з 1854,00 до 1934,00 грн, отже здійснюватиметься і перерахунок мінімальних пенсій та виплат, що залежать від даної величини.

З 01 грудня підвищення мінімальної пенсії з 2400 до 2600 грн (40 % від збільшеної мінімальної заробітної плати 6500 грн) відбудеться для пенсіонерів віком від 65 років, за наявності в них страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.