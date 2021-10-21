Кіровоградщина: на одну вакансію претендують 6 осіб

Станом на 01 жовтня 2021 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 11,6 тис. безробітних громадян.
У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб: станом на 01 жовтня 2021 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 2,0 тис. од.
Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на працівників:
- сільського господарства, лісового та рибного господарства (38,6%);
- переробної промисловості (12,3%);
- сфери оптової та роздрібної торгівлі (9,8%);
- державного управління й оборони (7,0%).