Кіровоградщина: на одну вакансію претендують 6 осіб

Станом на 01 жовтня 2021 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 11,6 тис. безробітних громадян.

У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб: станом на 01 жовтня 2021 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 2,0 тис. од.

Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на працівників: