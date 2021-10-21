Кіровоградщина: на одну вакансію претендують 6 осіб

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Станом  на  01 жовтня 2021  року  в   центрах   зайнятості  області було зареєстровано  11,6 тис. безробітних громадян.

У  середньому  на одну  вакансію  претендувало 6 осіб: станом на 01 жовтня 2021 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 2,0 тис. од.

Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на працівників:

  • сільського господарства, лісового та рибного господарства (38,6%);
  • переробної промисловості (12,3%);
  • сфери оптової та роздрібної торгівлі (9,8%);
  • державного управління й оборони (7,0%).
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