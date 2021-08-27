Станом на 01 серпня 2021 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 13,1 тис. безробітних громадян.
У середньому на одну вакансію претендувало вісім осіб: станом на 01 серпня 2021 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 13,1 тис. безробітних громадян.
Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на:
- працівників сільського господарства;
- лісового та рибного господарства (43,1%);
- переробної промисловості (11,4%);
- сфери оптової та роздрібної торгівлі (9,2%);
- державного управління й оборони (7,1%).