Станом  на  01 серпня 2021  року  в   центрах   зайнятості  області було зареєстровано  13,1 тис. безробітних громадян.

У  середньому  на одну  вакансію  претендувало вісім осіб: станом на  01 серпня 2021  року  в   центрах   зайнятості  області було зареєстровано  13,1 тис. безробітних громадян.

Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на:

  • працівників сільського господарства;
  • лісового та рибного господарства (43,1%);
  • переробної промисловості (11,4%);
  • сфери оптової та роздрібної торгівлі (9,2%);
  • державного управління й оборони (7,1%).
Читайте також:  В Олександрії стрибок хворих на COVID-19

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ