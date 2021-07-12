Кіровоградщина: на одну вакансію претендують вісім осіб

Станом на 01 липня 2021 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 14,2 тис. безробітних громадян.

У середньому на одну вакансію претендувало вісім осіб: станом на 01 липня 2021 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 1,9 тис. од.

Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на:

• працівників сільського господарства, лісового та рибного господарства (45,2%);

• переробної промисловості (11,2%);

• оптової та роздрібної торгівлі (8,5%);

• державного управління й оборони ( 7,4%).