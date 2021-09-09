Кіровоградщина наближається до “жовтої” карантинної зони. Посилення карантину можливе найближчим часом

Цього місяця на Кіровоградщині проведено близько семи сотень обстежень суб’єктів господарювання. На жаль, у майже 15% таких перевірок спостерігають порушення та недотримання карантинних обмежень.

Варто зазначити, що відсоток порушень, які виявляються, збільшився у порівнянні з попередніми місяцями.

Також на нараді розглянули зміни, внесені до постанови Кабміну від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», вимоги нових постанов Головного державного санітарного лікаря України щодо протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти та у закладах освіти на період карантину.

За інформацією МОЗу в Україні перевищено індикатори, які можуть перевести країну з «зеленого» рівня епідеміологічної безпеки до «жовтого». Тож для «жовтого» рівня небезпеки будуть встановлені додаткові обмеження, які стосуються в першу чергу масових заходів та обслуговування населення.

В «жовтому» рівні заборонено:

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів, у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом). Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена корона вірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше, ніж за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів і більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп.

Заходи контролю за дотриманням протиепідемічних вимог на території області продовжуватимуться й надалі. Відповідно до вимог пункту 36 постанови Кабміну від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на Держпродспоживслужбу покладено контроль за дотриманням санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів закладами дошкільної освіти, закладами громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринками, закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо.