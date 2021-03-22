Кіровоградщина: найбільше хворих на коронавірус у Кропивницькому та в Олександрії

За словами голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка, у керівників громад є всі повноваження приймати рішення щодо карантинних обмежень на своїх територіях. Повідомляє “Голос Громади”.

«Найактивніша динаміка з захворювань у нас у Кропивницькому та Олександрії. Наголошую, міські голови можуть самостійно ухвалювати рішення про посилення карантинних заходів. Ви бачите ситуацію на своїх територіях. Ви краще знаєте, які обмеження слід застосувати. Приймайте рішення», – наголосив очільник області.

Також він закликав жителів Кіровоградщини не забувати про заходи безпеки.