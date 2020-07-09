Кіровоградщина отримала майже 40 млн грн субвенції на реалізацію проєктів соціально-економічного розвитку територій

Кошти субвенції передбачено на реалізацію проєктів з проведення капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціально-економічної інфраструктури, повідомляє «Голос Громади» на сторінку Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України у Фейсбук.

Кошти розподілили між обласним бюджетом, бюджетами Олександрійського, Петрівського, Устинівського, Голованівського, Добровеличківського, Кропивницького, Новоукраїнського, Вільшанського районів, Олександрійським, Помічнянським та Компаніївським міськими бюджетами.

Відповідно до Порядку субвенція спрямовується на:

-реалізацію проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) комунальної власності (за винятком адміністративних будинків);

-здійснення заходів Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки (за винятком поточних видатків);

-здійснення екологічних та природоохоронних заходів;

-придбання медичного обладнання та комунального транспорту, зокрема спеціального призначення;

-розв’язання проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, шахтарських та гірських населених пунктів);

-погашення бюджетної заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”;

-здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів;

-реалізацію проектів з енергоефективності та енергозбереження;

-реалізацію проектів водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання (мереж теплопостачання) (за наявності схеми теплопостачання населеного пункту);

-здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.

-завершення проектів будівництва із строком реалізації від одного до трьох років, впровадження яких розпочато у попередні роки за рахунок субвенції, у разі їх відповідності цим Порядку та умовам.

