Кіровоградщина отримала надсучасні реанімобілі

Днями на Кіровоградщину доставили 6 сучасних реанімобілів Renault класу В, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Це машини класу В, призначені для транспортування тяжких пацієнтів. Сучасні «швидкі» обладнані дефібриляторами, кисневими апаратами, приладами для вимірювання глюкози в крові, електрокардіографами, оксиметрами та низкою іншої необхідної техніки. Вони вже у нашому обласному Центрі екстреної меддопомоги», – йдеться у повідомленні.

Як уже повідомлялося, всього для Кіровоградщини держава придбала 43 сучасні «швидкі».

Вартість спеціалізованого санітарного транспорту для області становить 70 мільйонів гривень.