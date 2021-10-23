Кіровоградщина отримала нову партію “бебі-боксів”

Днями до Кіровоградської області доставили 290 «Пакунків малюка, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

150 штук «бебі-боксів» надійшли до Кіровоградської обласної лікарні та 140 штук до Міського пологового будинку з функціями перинатального центру II рівня.

Цього року Кіровоградщина вже отримувала 885 «Пакунків малюка», які були доставлені безпосередньо до закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення області, та на сьогодні видані в повному обсязі.

Наразі очікують приїзд ще 123 «бебі-боксів», які будуть доставлені до інших закладів охорони здоров’я області.

Кожна сім’я з народженням дитини має право на отримання одноразової натуральної допомоги – “Пакунку малюка”.