Кіровоградщина отримала нову партію вакцини AstraZeneca

Нова партія вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї прибула на Кіровоградщину у кількості 8 тисяч 400 доз, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Цю партію вакцин використають для ревакцинації AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим і другим щепленням. Також – для вакцинації людей, віком 65+», – йдеться у повідомленні.

Вакцину розподілять серед 121 пункту щеплення в регіоні.