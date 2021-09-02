Кіровоградщина: перші результати операції “Мігрант”

1 вересня на Кіровоградщині розпочались всеукраїнські профілактичні заходи з протидії нелегальній міграції під умовною назвою «Мігрант». Операція проводиться спільними силами Міграційної служби, Національної поліції області та обласного Управління Служби безпеки.

Протягом першого дня відпрацювань відносно 7 іноземців працівники підрозділів Управління Державної міграційної служби області склали адміністративні протоколи за порушення правил перебування на території України (ч. 1 ст. 203 КУпАП) та притягнено до адмінвідповідальності 1 громадянина України (ст. 205 КУпАП). Виявлено 5 неврегульованих мігрантів, з них відносно 3 прийнято рішення про примусове повернення та 1 рішення – про заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Рішення про примусове повернення отримали двоє колишніх студентів. Порушників міграційного законодавства виявили працівники Фортечного відділу у м. Кропивницькому спільно зі співробітниками Управління СБУ в області та Нацполіції області. 29-річного громадянина Гани та 21-річну громадянку Федеративної Республіки Нігерія було відраховано з навчального закладу. Після скасування посвідок на тимчасове проживання іноземці не виїхали з України. Тепер за рішенням Міграційної служби іноземні громадяни вже у примусовому порядку повинні залишити країну.