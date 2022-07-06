Кіровоградщина: понад 20 тис. переселенців охоплені анкетуванням щодо потреби у працевлаштуванні

З початку введення воєнного стану фахівцями центрів зайнятості області надано майже 25,1 соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам.

Для з’ясування потреб переселенців у працевлаштуванні фахівці служби зайнятості проводять анкетування даної категорії громадян, у т.ч. за місцем їхнього проживання.

Загальна кількість опитаних на сьогодні – 19,6 тис. осіб. З них 5,4 тис. осіб (27,8%) – не шукають роботу (перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, планують повертатися на постійне місце проживання, інші причини), 3,2 тис. осіб (16,3%) шукають роботу, у т. ч. тимчасову або за сумісництвом, всі інші – відмовилися від опитування.

Якщо ви маєте намір знайти роботу, перебуваєте у її пошуку або ж бажаєте отримати консультацію з питань, що стосуються сфери зайнятості, рекомендуємо звернутися до найближчого центру зайнятості або філії за місцем вашого перебування. Також ви можете звернутися за телефонами, вказаними тут https://cutt.ly/oJ8G2q9