Кіровоградщина: СБУ викрила схему фінансування бойовиків «Л/ДНР» на десятки млн доларів

Кіберфахівці СБУ заблокували масштабну схему фінансування учасників незаконних збройних формувань. Організатори оборудки діяли під прикриттям фіктивної інвестиційної компанії,яку створили у Кропивницькому.

Середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів.

За попередніми даними слідства, декілька мешканців обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм одержання грошей через псевдоброкерські послуги. Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний кол-центр.

Оператори телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній під «гарантії» швидких надприбутків. Для участі у «біржових торгах» клієнти переводили кошти на рахунки, які організатори схеми оформили на підставних осіб.

Після одержання «інвестицій» ділки виводили їх у тінь через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізовували, використовуючи приховані криптовалютні операції.

Під час обшуків за місцями розташування підпільного офісу та адресами проживання організаторів схеми у Кіровоградській області правоохоронці виявили:

-​комп’ютерну техніку,

-​зразки програмного забезпечення,

-​засоби зв’язку,

-​інші предмети і матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.