Кіровоградщина серед областей-лідерів по виробництву харчових продуктiв

Кiровоградська область потрапила до ТОП-7 областей-лiдерiв по виробництву харчових продуктiв, повідомляє «Голос Громади» на сайт Аgronews.ua.

Так, сiм областей України, серед яких Кіровоградська, забезпечили зростання виробництва промисловим способом харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв за сiчень-квiтень 2020 року до вiдповiдного перiоду 2019 року.

До ТОП-7 областей-лiдерiв увiйшли:

– Львiвська (на 28,5% бiльше до вiдповiдного перiоду 2019 року);

– Херсонська (на 20,7%);

– Сумська (на 20,3%);

– Миколаївська (на 16,5%);

– Кiровоградська (на 8,4%);

– Одеська (на 3,7%);

– Запорiзька (на 0,7%).

Зменшення спостерiгалось у 17 областях та м. Київ, найбiльше у Тернопiльськiй (на 30,8%), Луганськiй (на 19,1%), Чернiвецькiй (на 12,8%) та Київськiй (на 12,3%).