Кіровоградщина: шахрайська оборудка працівників держбанку у 700 тисяч гривень

На Кіровоградщині працівників державної банківської установи підозрюють у привласненні коштів клієнтів банку на суму, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За результатами слідства касир установи, спільно з іншими працівниками, вчинили незаконне заволодіння коштами державного банку, шляхом виведення активів через рахунки клієнтів.

Підозрювані, мали повний доступ до інформації про вкладників банків та самих рахунків. Шляхом підробки документів і підписів вкладників заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 700 тис. грн.

Триває слідство.

Після виявленого кримінального правопорушення, банк повернув вкладникам їхні кошти в повному обсязі.