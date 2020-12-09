Кіровоградщина: шахрайська оборудка працівників держбанку у 700 тисяч гривень

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На Кіровоградщині працівників державної банківської установи підозрюють у привласненні коштів клієнтів банку на суму, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За результатами слідства касир установи, спільно з іншими працівниками, вчинили незаконне заволодіння коштами державного банку, шляхом виведення активів через рахунки клієнтів.

Підозрювані, мали повний доступ до інформації про вкладників банків та самих рахунків. Шляхом  підробки документів і підписів вкладників заволоділи грошовими коштами  громадян на загальну суму 700 тис. грн.

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Триває слідство.

Після виявленого кримінального правопорушення, банк повернув вкладникам їхні кошти в повному обсязі.

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