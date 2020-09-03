Кіровоградщина в трійці регіонів з виконання ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення в рамках програми «Велике будівництво»

Навесні в Україні зокрема й на Кіровоградщині стартувала масштабна президентська програма «Велике будівництво», повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кіровоградської ОДА».

На Кіровоградщині підрядники вже влаштували 50 км верхнього шару покриття на дорогах загального користування місцевого значення.

Динаміка виконання робіт у області сягає 67%. При цьому середній показник по Україні – 61%.

Голова ОДА Андрій Назаренко доповів міністру, що на Кіровоградщині у всіх п’яти школах, які входять до переліку об’єктів «Великого будівництва», завершуються оздоблювальні роботи. Вони проходять ззовні, тож не заважають навчальному процесу.

Зокрема фахівці ОДА додатково розроблять графік завершення будівельних робіт у цих закладах освіти. При цьому Олексій Чернишов наголосив, що у всій Україні школи мають бути введеними в експлуатацію до кінця цього року.

Кіровоградську Харківську та Херсонську області відзначили одними з кращих в Україні з виконання ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення в рамках програми президента «Велике будівництво».

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