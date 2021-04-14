Кіровоградщина встановила АНТИРЕКОРД смертей від коронавірусу

Про це щойно повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко у Телеграм-каналі, інформує “Голос Громади”.

“У добовому зведенні наших санепідеміологів маємо 12 летальних випадків від коронавірусу. Знову б‘ємо рекорди. На жаль. Уже доручив Олегу Рибальченку надати оперативну інформацію по кожній смерті. Хвороба забрала життя людей літнього віку. Прошу, нагадуйте батькам, бабусям і дідусям, що маски – не перепустка до магазину чи в транспорт. Це насамперед власна безпека! Здоров‘я всім!” – йдеться у тексті.