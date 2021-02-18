Кіровоградщина: яка ситуація з коронавірусом на ранок 18 лютого?

На ранок 18 лютого у Кіровоградській області було підтверджено 31 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, зокрема 33 мешканці області одужали, й 1 людина померла. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 290 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 16.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
десять у м. Кропивницькому;
чотири у м. Олександрія;
два у м. Світловодськ;
один у Вільшанському районі;
один у Добровеличківському районі;
один у Компаніївському районі;
три у Маловисківському районі;
один у Новгородківському районі;
два у Новомиргородському районі;
два в Олександрівському районі;
чотири у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу 13 жителів обласного центру, по 1 з м. Світловодськ та Благовіщенського, Добровеличківського, Компаніївського, Маловисківського, Новомиргородського, Олександрівського та Світловодського районів, а також 2 в Петрівському районі та 10 жителів з Устинівського району.
Нa Кіровогрaдщині зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 72-річну жінку з Маловисківського району.