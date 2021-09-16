Кіровоградщина: за добу оштрафовано 12 порушників міграційних правил та прийнято 2 рішення про примусове повернення

У рамках відпрацювань з протидії нелегальній міграції під умовною назвою “Мігрант” протягом минулої доби працівниками підрозділів УДМС у Кіровоградській області за порушення міграційного законодавства складено 7 адміністративних протоколів відносно іноземців (ч. 1 ст. 203 КУпАП), оштрафовано 5 громадян України (ст. 204-205 КУпАП) та прийнято 2 рішення про примусове повернення іноземців до країн походження.

Так, відносно 37-річного громадянина Республіки Вірменія Новоархангельським сектором прийнято рішення про примусове повернення. Примусове виїде з України й громадянин Грузії за рішенням Маловисківського сектору. Обоє іноземців прострочили безвізовий період перебування в Україні.

Того ж дня працівники Кропивницького сектору УДМС спільно зі співробітниками відділу міграційної поліції ГУНП в області провели рейд місцями стихійної торгівлі. В одному з мікрорайонів Кропивницького виявлено громадянина Азербайджанської Республіки, який торгував без дозволу на здійснення підприємницької діяльності. Іноземця оштрафовано на 1700 грн за порушення міграційних правил.