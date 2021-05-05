Кіровоградщина: за вихідні понад пів тисячі людей захворіло на COVID-19

Протягом святкових вихідних з 30 квітня по 4 травня у Кіровоградській області на коронавірус захворіло 524 особи, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби області.

На жаль, за вказаний період маємо й смертельні випадки від інфікування – 31 мешканець Кіровоградщини помер від недуги.

У відомстві зазначають, що виконання протиепідемічних заходів залишається основним методом недопущення поширення коронавірусу.