Кіровоградщина залишилася в «зеленій» зоні епідемічної безпеки

У Кіровоградській області залишили “зелений” рівень поширення COVID-19, повідомляє «Голос Громади».
Про це свідчать дані оновленої карти епідемічних показників Центру громадського здоров’я МОЗ України.
Як пояснили на сайті Кабінету міністрів України, “зеленим” вважають регіон, де немає спалаху захворювання COVID-19, а завантаженість ліжок в лікарнях на рівні 5%.
Такий рівень небезпеки зокрема передбачає:
- перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
- проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 кв.м;
- кінотеатри із заповненістю на 50%;
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.