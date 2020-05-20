Кіровоградщина знов буде «мокнути» й «мерзнути»: прогноз погоди

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Фото "AlexCity"

За прогнозом Кіровоградського гідрометцентру погода на поточному тижні утримається прохолодна, як для цієї пори року, повідомляє «Голос Громади».

Денна температура повітря на території області коливатиметься на позначках +13, +18 градусів.

Метеорологи прогнозують наступне:

-21 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-16°.
-22 травня хмарно з проясненням. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-15°.
-23 травня буде хмарно з проясненням. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.
24 травня істотних опадів не передбачається. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.
25 травня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.

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