Кіровоградщина знову у “жовтій зоні”

Про це повідомляється на Телеграм-каналі голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка, інформує “Голос Громади”.

“Ситуація з поширенням коронавірусу на Кіровоградщині змінюється кожного дня. Після вихідних область повернулася у «жовту» зону. Але це не означає, що можна розслабитися.

Правила і далі залишаються такими ж: носити та часто змінювати маски, мити руки, тримати соціальну дистанцію та залишатися вдома у випадку симптомів хвороби.

Заходи безпеки, вакцинація – це те, як ми можемо захистити себе та інших!” – ідеться у повідомленні.