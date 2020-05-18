Кіровоградщиною розповсюджуються «липові» книжки за сплату спожитої електроенергії

Стало відомо, що і мережах сільських та районних почтових відділень реалізують не дійсні розрахункові книжки, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку ПрАТ “Кіровоградобленерго” у Фейсбук.

У відомстві зазначають, що книжки оформлені не вірно, назва компанії вказана неправильно та логотип зовсім іншої компанії (ПрАТ «Кіровоградобленерго).

«Друзі, на території Кіровоградської області існує лише один постачальник електроенергії для населення і це наша компанія ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» – йдеться у повідомленні.

Крім того, компанія безкоштовно 1 раз на 3 місяці безкоштовно розповсюджує рахунки для оплати за спожиту у декількох видах: один рахунок за вже фактично спожиту електроенергію, і ще декілька бланків рахунків на наступні місяці з можливістю самостійно вносити показники лічильника та оплачувати їх.

Але найкращим способом оплачувати за електроенергію (а також передавати показники лічильника та взагалі контролювати свій особовий рахунок) є використання мобільного додатку «КОЕК МОБАЙЛ» ( https://bit.ly/koekmobile ) або особистого кабінету на сайті компанії ( https://koek.billing.city/ )