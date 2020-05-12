Кіровоградська область втратила майже 170 гектарів землі, якою незаконно заволоділи місцеві депутати

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Прокуратура Кіровоградщини вимагає через суд повернути державі незаконно привласнені сільськогосподарські землі вартістю більш як 110 мільйонів гривень, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт прокуратури у Кіровоградській області.

Земельними ділянками загальною площею 168 га у Олександрівському та Знам`янському районах заволоділи учасники злочинної групи, до якої входили депутати та держреєстратори даних районів.

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Наразі прокурори направили до суду 6 позовних заяв про повернення у власність державі захоплені землі та відкрито провадження у справі.

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