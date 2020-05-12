Кіровоградська область втратила майже 170 гектарів землі, якою незаконно заволоділи місцеві депутати

Прокуратура Кіровоградщини вимагає через суд повернути державі незаконно привласнені сільськогосподарські землі вартістю більш як 110 мільйонів гривень, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт прокуратури у Кіровоградській області.

Земельними ділянками загальною площею 168 га у Олександрівському та Знам`янському районах заволоділи учасники злочинної групи, до якої входили депутати та держреєстратори даних районів.

Наразі прокурори направили до суду 6 позовних заяв про повернення у власність державі захоплені землі та відкрито провадження у справі.