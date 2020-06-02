Кіровоградська область є лідером в Україні за кількістю виданих доступних кредитів

В рамках програми «Доступні кредити» Кіровоградська та Вінницька області видали найбільшу кількість пільгових позик для представників малого та мікробізнесу, повідомляє «Голос Громади».

За даними Telegram-сторінки очільника Кіровоградської області Андрія Балоня, позики для розвитку бізнесу брали переважно підприємці, які працюють у аграрній сфері.

Для отримання «Доступних кредитів», підприємці мають звернутись до відділень “Укргазбанку”, “Ощадбанку”, “ПриватБанку” та “Державного експортно-імпортного банку України”.

За умовами Програми можна отримати до 1,5 млн грн кредиту строком до 5 років, кредитне фінансування має бути спрямоване підприємцями-учасниками виключно на купівлю або модернізацію основних засобів, а також на ремонт або реконструкцію виробничих приміщень.