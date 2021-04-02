Кіровоградська обласна рада відзначила олександрійського депутата

Депутата Олександрійської міської ради сьомого і восьмого скликань від партії «Європейська Солідарність» Віталія Заріцького нагороджено Грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток області і міста Олександрії, високий професіоналізм, активну депутатську діяльність та з нагоди його 50-річчя, повідомляє «Голос Громади».

За дорученням Кіровоградської облдержадміністрації грамоту Віталію Заріцькому вручив міський голова Сергій Кузьменко на черговій сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася сьогодні, 2 квітня.

