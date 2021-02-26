Кіровоградське шосе в Олександрії попало у перелік об`єктів з ремонту на 2021 рік

На Кіровоградщині провели чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій під керівництвом голови постійної комісії Сергія Коваленка. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Кіровоградської облради.

Постійна комісія погодила перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт 32 дорожніх об’єктів у Кіровоградській області у 2021 році. Зокрема, передбачено кошти у сумі 35,6 мільйона гривень на капітальний ремонт вулиці Кіровоградське шосе у місті Олександрії.