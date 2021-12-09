Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримає 320 наборів для проведення ПЛР-досліджень на COVID-19

Україна отримала другу партію закуплених наборів для проведення ПЛР-досліджень на COVID-19.

Державне підприємство “Медичні закупівлі України” отримало другу партію з 6,6 тис. наборів для проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції для виявлення SARS-CoV-2, що дозволять провести 633 тис. досліджень.

Закупівлю наборів вдалося здійснити завдяки співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Ірландії.

Держави підписали Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Державним секретарем її Британської величності, що діє через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує як Агентство експортного фінансування Сполученого Королівства.

Підписаний Меморандум передбачає закупівлю 41 667 наборів реагентів для проведення 4 млн лабораторних досліджень методом ПЛР для виявлення SARS-CoV-2.

Закупівлю зазначених ПЛР-наборів займається ДП “Медичні закупівлі України”. Зокрема, ДП МЗУ уклали контракт із постачальником, який запропонував найбільш вигідну пропозицію.

Перша партія з 6 250 наборів для проведення 600 тис. досліджень була отримана 8 вересня. Вся кількість була розвезена в регіони.

6 грудня ДП МЗУ отримало другу партію – 6 600 наборів, якими можна провести 633 тис. досліджень.

Вже 8 грудня другу партію наборів направили в обласні центри контролю та профілактики хвороб МОЗ, 320 – з яких направлено до Кіровоградського обласного ЦКПХ.