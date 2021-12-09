Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримає 320 наборів для проведення ПЛР-досліджень на COVID-19

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Україна отримала другу партію закуплених наборів для проведення ПЛР-досліджень на COVID-19.

Державне підприємство “Медичні закупівлі України” отримало другу партію з 6,6 тис. наборів для проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції для виявлення SARS-CoV-2, що дозволять провести 633 тис. досліджень.

Закупівлю наборів вдалося здійснити завдяки співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Ірландії.

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Держави підписали Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Державним секретарем її Британської величності, що діє через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує як Агентство експортного фінансування Сполученого Королівства.

Підписаний Меморандум передбачає закупівлю 41 667 наборів реагентів для проведення 4 млн лабораторних досліджень методом ПЛР для виявлення SARS-CoV-2.

Закупівлю зазначених ПЛР-наборів займається ДП “Медичні закупівлі України”. Зокрема, ДП МЗУ уклали контракт із постачальником, який запропонував найбільш вигідну пропозицію.

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Перша партія з 6 250 наборів для проведення 600 тис. досліджень була отримана 8 вересня. Вся кількість була розвезена в регіони.

6 грудня ДП МЗУ отримало другу партію – 6 600 наборів, якими можна провести 633 тис. досліджень.

Вже 8 грудня другу партію наборів направили в обласні центри контролю та профілактики хвороб МОЗ, 320 – з яких направлено до Кіровоградського обласного ЦКПХ.

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