Кіровоградський обласний центр зайнятості пропонує пройти навчання за професією «лицювальник-плиточник»

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Лицювальник-плиточник – це покликання, нескінченна творчість й пошук нових професійних рішень, результати його праці будуть слугувати людям протягом десятиліть.

Лицювальник-плиточник виконує комплекс оздоблювальних робіт, що виконуються з метою підвищення довговічності будинків, споруд, надання їм естетичного вигляду. У процесі роботи лицювальник-плиточник застосовує різні механізми та інструменти: мозаїчно-шліфувальні машини, розчиномішалки, трамбівки, катки, скрабки, кельми, шпателі, рівні тощо.

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Професію лицювальника-плиточника можна здобути за сприяння служби зайнятості на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання починається 10 березня поточного року. Курс навчання триватиме 5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

  • повна/базова загальна середня освіта;
  • вік особи не менше 18 років;
  • медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

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Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou

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