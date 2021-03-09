Кіровоградський обласний центр зайнятості пропонує пройти навчання за професією «лицювальник-плиточник»

Лицювальник-плиточник – це покликання, нескінченна творчість й пошук нових професійних рішень, результати його праці будуть слугувати людям протягом десятиліть.

Лицювальник-плиточник виконує комплекс оздоблювальних робіт, що виконуються з метою підвищення довговічності будинків, споруд, надання їм естетичного вигляду. У процесі роботи лицювальник-плиточник застосовує різні механізми та інструменти: мозаїчно-шліфувальні машини, розчиномішалки, трамбівки, катки, скрабки, кельми, шпателі, рівні тощо.

Професію лицювальника-плиточника можна здобути за сприяння служби зайнятості на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання починається 10 березня поточного року. Курс навчання триватиме 5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou