Кого і як «битимуть по кишені» за відсутність COVID-«перепустки» у транспорті? (Зміни у законодавстві)

Кабінет Міністрів України нещодавно вніс зміни і уточнення у законодавство стосовно відповідальності за наявність (відсутність) документів, що підтверджують COVID-безпеку у пасажирів транспорту дальніх перевезень, повідомляє “Голос Громади» за відповідною постановою Кабміну.

Так, згідно з Постановою №1236 Кабінету Міністрів України, зміни передбачають, що відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом регулярних і не регулярних міжрегіональних (міжобласних) та міжнародних перевезень покладається на пасажирів.

Але ця вимога не стосується перевезень легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів у них не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років) осіб. Водночас, дозволяється навіть більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

А от під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність вищезгаданих документів у пасажирів несе перевізник.

І ця відповідальність досить суттєва: за відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира вона передбачена статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень.

Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх. Залишилися чинними і всі інші, введені з 21 жовтня цього року, правила міжрегіональних перевезень на жовтому – червоному рівнях епіднебезпеки.

Нагадаємо, для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем епіднебезпеки потрібно буде мати один із вказаних документів:

– оформлений на порталі “Дія” або в однойменному додатку “жовтий” чи “зелений” міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або повного курсу вакцинації;

– іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

– документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення;

– міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони здоров’я, або в сімейного лікаря;

– негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз.