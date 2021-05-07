Кого позбавлять субсидії? Як по-новому працює механізм призначення субсидій для мешканців Кіровоградщини

З травня на Кіровоградщині почав діє оновлений механізм призначення субсидій, згідно з яким усі отримувачі мають подати документи для перепризначення пільги, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Найбільша кількість отримувачів субсидій – у Кропивницькому – 19 тисяч, Олександрії – 11 тисяч, Світловодську – 7,8 тисяч і Кропивницькому районі – 14,8 тисяч.

«Цьогоріч мешканцям 69 тисяч домогосподарств Кіровоградщини необхідно звернутися для подальшого отримання житлових субсидій. Документи на переоформлення можна подавати посадовим особам тергромад, в онлайн-режимі, а також поштою на адресу управління соцзахисту. Крім того, у Кропивницькому, Світловодську, Олександрії та Знам’янці подати документи можна у Центрах надання адміністративних послуг», – йдеться у повідомленні.

Крім того, запровадили нові правила щодо тих, кому субсидія не надаватиметься.

«Мова йде про членів родини або складу домогосподарств, які мають на банківському рахунку кошти, загальна сума яких перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму станом на 1 січня – 56 750 гривень, за рік до звернення по субсидію придбав іноземну валюту, цінні папери на суму понад 50 тисяч гривень. Субсидія не призначається, коли хтось із членів родини є власником автомобіля, з дати випуску якого пройшло менше 5 років, або коли у родини більше двох автівок, з дати випуску яких минуло менше 15 років», – додається у тексті.