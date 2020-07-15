Колектив Міграційної служби Кіровоградщини обирає ID-картку

Своєрідний флешмоб #”я_за_ ID” пройшов в Управлінні Державної міграційної служби у Кіровоградській області, повідомляє “Голос Громади”.

Відтепер фактично кожен співробітник підрозділів Міграційної служби став власником сучасного паспорта громадянина України у формі картки.

Починаючи з 2018 році законодавчо надано можливість усім громадянам за бажанням замінити старий паспорт-книжку на ID-картку. За час з моменту запровадження нового документа, з 2016 року, його власниками на Кіровоградщині стали понад 119 тисяч осіб.

На сьогодні це самостійний, зручний та безпечний документ. У порівнянні зі своїм попередником паперовою “книжечкою” ID-картка має безконтактний електронний чіп, а це значить вона захищений від підробки, персональні дані з носія скопіювати неможливо та ніхто крім вас не зможе ним скористатися.

До того ж процес удосконалення сучасного документа триває постійно. Нині до чіпу ID-картки можна внести кваліфікований електронний підпис, що розширює можливості громадян користуватися різноманітними електронними сервісами державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкривати та вести бізнес тощо, не виходячи з дому.

Нещодавно паспорт-картка набув статусу електронного. Його можна внести до застосунку “Дія” та пред’являти у потягах, поліклініках, при вході до адмінбудівлі тощо.

Вже більше місяця працює комплексна послуга для 14-річних громадян – оформлення першого паспорта та номера картки платника податків одночасно. Нею скористалися понад 130 неповнолітніх громадян.

У Міграційній службі пропонують усім бажаючим долучатись до тих, хто з ID, а зробити це можна у 24 районних підрозділах.