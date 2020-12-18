Коли бізнесу Кіровоградщини почнуть виплачувати карантинні 8000 гривень

В умовах карантину ФОПівцям та найманим працівникам нададуть одноразову грошову допомогу у сумі 8 тисяч гривень, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт “УС”.

Разову фінансову допомогу почнуть виплачувати з 21 грудня 2020 року. Аби отримати гроші до Нового року заявку слід подати до 21 грудня.

«По 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня. Хто звернеться до 21-го, кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го – вже в новому році», – повідомив міністр економіки Ігор Петрашко.