Коли міський пляж Олександрії буде готовий до купального сезону

Олександрійський міський пляж готується до пляжного сезону, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Перед відкриттям комунального пляжу планують довезти пісок, провести прибирання, облаштувати зону відпочинку новим обладнанням, яке нещодавно придбали, далі візьмуть воду на перевірку санітарних норм й потім, якщо не буде спалаху коронавірусу в місті, олександрійці зможуть вільно відвідувати водойму.

Скільки часу потрібно на проведення цих заходів у повідомленні не йдеться.