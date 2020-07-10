Коли олександрійці обиратимуть нового мера?

Проектом Постанови чергові місцеві вибори пропонується призначити на неділю 25 жовтня 2020 року, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з положеннями частини другої статті 194 Виборчого кодексу України чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост села, селища, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.

«Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост села, селища приймається Верховною Радою України» – зазначили на сайті “Блог Юриста”.